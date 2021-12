Camille, maman à 17 ans : "Sans la Maison maternelle d’Alleur, j’aurais perdu mon fils"

À 16 ans, Camille apprend qu’elle est enceinte. Devenue maman à 17 ans, elle doit élever seule son enfant, Nino, sans revenu et sans logement, car son petit copain n’est pas stable et sa famille à elle n’accepte pas sa grossesse. La maison maternelle d’Alleur, soutenue par le financement de Viva for Life depuis plusieurs années, l’a sauvée.

Camille, aidée par la Maison maternelle d'Alleur - Viva for Life - 18/12/2021 C’est non sans une certaine émotion que Marco Leulier a écouté le témoignage de Camille, maman à 17 ans, qui a dû élever seule, son enfant. Elle a pu bénéficier de l’aide de la Maison maternelle d’Alleur, association soutenue par Viva for Life.

L’aide de la Maison maternelle a été vitale pour Nino, âgé de 5 mois, comme souligne Camille : "Sans la Maison maternelle, j’aurais perdu mon fils. Il serait dans une pouponnière".

Cette Maison est un lieu où les mamans fragiles peuvent confier leurs enfants pour pouvoir reprendre l’école ou une formation. En leur apportant de l’aide et des conseils, l’objectif est de préserver le lien entre la maman et son enfant, protéger les enfants et favoriser la réinsertion sociale et scolaire des jeunes mères. Un bouclier important pour protéger les enfants de la pauvreté.