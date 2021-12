Camille Combal : "Je serais ravi de participer à Viva for Life… si Marco prend des douches !"

Camille Combal était l’invité par téléphone du cube de Viva for Life. L’occasion pour le présentateur français d’assurer son soutien à Sara De Paduwa et Ophélie Fontana… et de s’inquiéter de l’hygiène de Marco Leulier !

Après quelques petits problèmes de connexion, nos trois animateurs ont eu le plaisir de parler avec Camille Combal, le présentateur vedette de TF1. Et Camille n’a qu’un seul message à faire passer : "il faut donner, donner, donner".

L’occasion pour lui de dire toute son admiration pour ce que font Sara, Ophélie et Marco.