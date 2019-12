Cactus: "Patrick, sur scène, il est comme au poker, il attire les full"

Fabian Le Castel était dans le cube pour présenter la dernière chronique du Cactus de Viva for Life… Et avec lui, beaucoup d'invités prestigieux!

Fabian : dernier jour dans le cube et on continue d’y recevoir des invités dont certains très improbables !

Charles Michel : Ah, je tenais vraiment à m’associer car j’ai beaucoup œuvré pour Viva for Life ! Grâce à mes décisions lorsque j’étais Premier ministre, j’ai beaucoup œuvré pour que votre action ait du sens ! Je soutiens tellement votre action que j’envisage désormais que celle-ci ait une dimension européenne ! Attendez Madame de Paduwa, avec un peu de chance, dans trois ans, le cube sera à Barcelone, à Paris ou peut-être à Madrid !

F : Je crois qu’on ne le reconnectera plus à la réalité ! Le roi est parmi nous aussi !

RP : Bonjour tout le monde : dites, je trouve ça formidable ce que vous faites pour l’enfance abandonnée. Vous avez raison, il faut que ça change et c’est pour cela que j’ai moi-même décidé de vous apporter cette modeste contribution : une boîte de cotons-tiges pour qu’il n’y ait plus jamais d’enfants abandonnés ! C’est en train de très bien fonctionner pour papa et Delphine !

F : C’est bien gentil mais on a besoin d’argent surtout !

RP : Ah mais je sais, mais pour cela, il faudra attendre la décision de justice hein ! Chaque chose en son temps hein !

F : Ah j’aperçois quelqu’un de très improbable qui vient nous soutenir ! Théo Francken est parmi nous !

TF : Nee, nee hein ! Moi, c’est votre concept qui m’intéresse ! C’est pratique ce cube, Ça se monte en quelques jours et en plus, les gens qui l’occupent ne coûtent pas cher en nourriture ! C’est un concept révolutionnaire pour accueillir les migrants ça ! En plus, au bout de 7 jours, les occupants sont heureux de rentrer chez eux !

F : Il est plus sage de passer à quelqu’un d’autre ! Un Diable Rouge est avec nous !

EH : Popolopopo pooooo, Popolopopo pooooo… Ah c’est cool, c’est cool ici ! Ouais mais bon, je trouve que pour récolter un max de fric sur une petite semaine !, faudrait que vous placiez le cube ailleurs ! Vous n’avez jamais essayé la Chine, ah mes potes de l’équipe nationale m’ont dit que c’était le meilleur endroit pour prendre un max de blé sur une courte période ! Bon, je vous laisse, ça manque de hamburgers frites ici ! Allez les gars, on tient bon : Popolopopo pooooo, Popolopopo pooooo…

F : Et enfin, pour terminer, on reçoit Jean-Batiste Guégan qui a chanté hier soir !

EH : Ouais, salut, c’est pas Johnny ! Ouais, j’suis pas rentré depuis hier ! J’ai dû dormir dans le cube ! Vous savez, les hôtels de la région n’acceptent plus de people depuis le passage de Patrick Bruel, j’ai pas trop compris pourquoi ! Pourtant j’ai vu que quand il est sur scène, il est comme au poker hein, il attire les full ! Enfin, ça m’a permis de réécrire une chanson de Johnny cette nuit en l’honneur de Viva for Life !

Musique !

Derrière des carreaux

Pour quelques mômes auxquels on pense si fort

Dehors

Dehors, Tournai est chaud

Des milliers de badauds qui donnent

Encore

On vous dit merci

Car jour et nuit

Vous étiez si forts

Des mômes, qui passeront de belles fêtes

Grâce aux gens qui s’entêtent

Dans cette quête

Améliorer la vie

D'un enfant, d’une famille

Ça n’a pas de prix

Des mômes, qui passeront de belles fêtes

Grâce aux gens qui s’entêtent

Dans cette superbe quête