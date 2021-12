"Ça nous arrive de sauter des repas pour que nos enfants aient assez à manger" témoigne Jessica, maman dinantaise

Témoignage Viva for Life : Jessica saute des repas pour son fils - Viva for Life - 19/12/2021 Jessica se bat pour sa famille. Incapable de payer ses factures d’électricité, Jessica s’est endettée de plusieurs milliers d’euros. Son mari et elle calculent leurs moindres dépenses. Une de ses plus grandes craintes, c’est le regard que l’on pourrait porter sur son fils à l’école. La pauvreté touche plus de personnes que l’on ne le pense : cela peut être votre voisin ou un proche qui n’ose pas en parler.