"Ça me choque que les enfants pauvres ne puissent pas faire leurs devoirs"

Qui sont ces enfants, ces familles qui vivent dans la pauvreté ? A quoi ressemble leur quotidien ? Quand les enfants apprennent que la pauvreté est toute proche d'eux, leurs préoccupations témoignent de toute leur générosité.

Charlotte Legrand s’est rendue à l’école Saint-François à Wasmes, dans l’entité de Colfontaine. C’est dans le Borinage. Au départ, quand on leur parlait de pauvreté, les enfants pensaient aux SDF. Ou aux enfants dans des pays très lointains. Puis, nous leurs avons parlés des chiffres concernant la Wallonie et Bruxelles. Et ils ont été choqués d’apprendre l’ampleur de la pauvreté, chez nous aussi. Chez des enfants, comme eux !