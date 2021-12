Ça chauffe dans le cube de Viva for Life : Marco et Ophélie se déshabillent pour leur défi du jour !

La température a grimpé en quelques minutes dans le cube de Viva for Life. Marco Leulier et Ophélie Fontana ont relevé l’un des défis proposés par Minimax : mettre et puis enlever un maximum de vêtements. Ils ont ajouté 2050€ à la cagnotte.

On aurait pu croire que Marco Leulier et Ophélie Fontana reproduisaient la célèbre scène de strip-tease entre Mickey Rourke et Kim Basinger dans Neuf semaines et demi. Ils ont enfilé un maximum de vêtements, pour les enlever ensuite, afin de gonfler la cagnotte du partenaire Minimax.