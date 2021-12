Defi minimax - 2 - Viva for Life - 20/12/2021 Maintenant que les bruits d'eau ont été bien réalisés (qui a eu envie de faire pipi?) on passe à la 2e boule qui contient une nouvelle mission : "Chers amis du cube, c’est le moment de se jeter à l’eau et même de mettre les mains dans le cambouis ! Votre défi : reconnaître 5 objets doux cachés au milieu d’autres curiosités. A la clé, 500 euros de plus dans la cagnotte Viva for Life offert par notre partenaire Minimax. Bonne chance les amis! " Des boîtes mystère sont mises placées et les animateurs ne voient pas ce qu’il y a à l’intérieur (ce serait beaucoup trop facile et bien moins drôle). Ils doivent y plonger la main sans retirer les objets qui s’y trouvent et deviner de quoi il s’agit !