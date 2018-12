C'est parti pour le premier défi fil rouge : le tour du monde

Vos animateurs vont devoir mouiller le maillot pour la cause. Ils vont chacun à leur tour se relayer sur un rameur et parcourir au total 150 km. À chaque escale, un nouveau décor, une nouvelle tenue et une nouvelle ambiance. Tout ça pour rendre le défi encore plus fou ! La récompense à la clé ? Notre partenaire Ores ajoutera 10.000€ à la cagnotte !

Et pour couronner le tout, ZAZ annonce à Adrien, Sara et Ophélie qu'ils devront parcourir les 10 premiers kilomètres afin de débloquer l'accès à leurs chambres.