Blinding Lights de The Weeknd sera l'hymne de Viva for Life 2020

Blinding Lights, un des titre que vous avez déjà entendu et que vous entendrez encore sur Vivacité a été choisi comme hymne de l'édition 2020 de Viva for Life. The Weeknd succède ainsi à Louane, Amir, Coldplay, Owl City, Julian Perretta, Lost Frequencies et Broken Back.

The Weeknd, un nom qui sonne comme un groupe, mais il s’agit en fait du nom de scène de l’auteur et interprète canadien Abel Makkonen Tesfaye.

Il a travaillé avec du bon monde, notamment Ariana Grande, avec des rappeurs comme Drake ou Kendrick Lamar mais on retient surtout le carton de Daft Punk que l’on a beaucoup entendu en radio, I feelt it coming.

Il est de retour avec un nouveau single qui s’intitule Blinding Lights. Avec une intro au synthé, ce titre fait penser aux années 80, à la New-Wave et au groupe A-HA et leur tube Take on me.

The Weeknd est extrêmement référencé et l’on retrouve plein de clins d’œil dans ce nouveau titre Blinding Lights qui annonce un album. Cela faisait longtemps que l’on n’en avait pas eu un. Le dernier EP date de 2018, tandis que son dernier album studio, Starboy, date, lui, de 2016. Le chanteur travaille actuellement sur son nouvel album, Chapter 6.