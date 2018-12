Blanche interprète son dernier titre "Moment" à Viva for Life

Pour la seconde année consécutive, Blanche est venue rendre visite à Sara, Ophélie et Adrien dans le cube pour soutenir l'opération Viva for Life. La douce et talentueuse chanteuse a ensuite foulé la scène de la Grand-Place pour offrir au public présent un showcase des plus envoûtants.



Elle a évidemment interprété son tube de l'Eurovision, "City Lights", mais également "Soon" et son dernier titre "Moment". Découvrez ses prestations ci-dessous.