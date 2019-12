Black M: "Les enfants en difficulté c'est quelque chose que j'ai connu"

Ce samedi 21 décembre, un invité d’exception était présent dans le cube et ensuite en showcase sur la Grand-Place. Black M s’est confié sur son passé et de ce qui le rattache à cette cause.

Black M, toute en simplicité, s’est directement exprimé sur la cause en dévoilant une partie de son histoire personnelle à Adrien Devyver: "Si je dois rattacher la cause à mon histoire personnelle, je me souviens que l'on s'est fait expulsé à l'époque moi et ma famille. J'étais jeune, ma petite sœur encore plus. On a fait 3 mois à la rue". Son histoire, ses relations, ses difficultés dans la vie… sont d’ailleurs la base sur laquelle il s’est appuyé pour la création de son 3ème album Il était une fois. Pour lui, cet album est avant tout un message d’amour: nous pouvons vivre tous ensemble peu importe les origines, les convictions…

Un être humain peut tout perdre du jour au lendemain. A travers ma musique je suis là pour rappeler cette chose, j’avais besoin d’en parler car je connais des personnes dans des situations précaires, je l’ai traversée moi-même et c’est quelque chose que je comprends.

Son dernier album est aussi un album de collaborations Big Flo, les anciens membres de Sexion d’assaut… Pour lui, il est important de voir des horizons différents.