Big Flo et Oli font un don en direct pour Viva for Life !

Les chanteurs Big Flo et Oli, touchés par la cause de Viva for Life, décident de faire un don en direct.

En apprenant les chiffres des enfants vivant dans la pauvreté en Fédération Wallonie-Bruxelles, les frérots Big Flo et Oli n'ont pas hésité à mettre la main au porte-feuille et ont appelé le callcenter en direct dans l'émission !

"Ça nous touche, ça nous fait beaucoup de peine. C'est cool qu'il y ait des gens comme vous qui font en sorte que ça aille mieux." raconte Big Flo.

Et quand Adrien demande d'évoquer leur enfance : "On a eu une enfance assez cool. On avait pas beaucoup d'argent mais ce n'était pas comparable aux situations des gens qu'on aident aujourd'hui." Ayant passé leur été dans des centres aérés, ils ont eux aussi rencontré des enfants qui vivaient des situations difficiles.