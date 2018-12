Benoît, papa célibataire en détresse

Benoît est le papa de deux petites filles qu'il élève seul. Suite à des problèmes de santé, il bénéficie d'une pension d'handicap. Il doit compter en permanence. Avec 50€ de courses par semaine, c'est difficile de pouvoir offrir une alimentation complète à ses filles.

Il peut compter sur les aides familiales qui viennent trois fois par semaine pour l'aider à faire le ménage et s'occuper des petites.

"On ne vient pas pour faire à leur place mais pour les accompagner afin qu'ils puissent se débrouiller et, qu'in fine, ils n'aient plus besoin de nous" raconte Aline Collart, aide familiale.

"C'est touchant, ça m'aide énormément, ça me tient la tête hors de l'eau" confie Benoît.