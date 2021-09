Avec ta classe, participe à la chorégraphie Viva for Life 2021 !

Cette année encore, nous vous proposons un défi fun et facile à réaliser : le grand concours " La Choré des classes " !

Depuis 2013, l’opération Viva for Life est marquée d’une grande croix dans le calendrier de nombreux citoyens. Quelques jours avant noël, du 17 au 23 décembre, c’est une formidable chaîne de solidarité qui se déploie pour soutenir l’opération et venir en aide aux enfants qui vivent dans la précarité en Belgique.

Prêt à bouger pour la bonne cause ? Inscris-toi au concours "Choré des classes" au profit de Viva for Life.

Dès que la somme minimum est atteinte, envoyez-nous votre plus belle chorégraphie sur le thème musical de Viva for Life : Ani Kuni de POLO & PAN . Nous vous communiquerons toutes les infos nécessaires à l'envoi de votre vidéo une fois la somme minimale récoltée.

Un jury d’exception délibérera et choisira la meilleure choré 2021 ! Les grands gagnants pourront apprendre leur chorégraphie aux trois animateurs du cube et aux membres du jury pendant la semaine de Viva for Life.

Mais ce n’est pas tout, les meilleurs collecteurs remettront aux animateurs le grand chèque du concours.

À vos pas chassés !

Des questions ? Contactez-nous via cette adresse nora@rtbf.be.