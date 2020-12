Avec Mariam de l'Office Européen des brevets, la solidarité ne connaît pas de frontières!

Depuis 2013, l’opération Viva for Life est marquée d’une grande croix dans le calendrier de nombreux citoyens. Quelques jours avant noël, du 17 au 23 décembre, c’est une formidable chaine de solidarité qui se déploie pour soutenir l’opération et venir en aide aux enfants qui vivent dans la précarité en Belgique. Cette année, plus que jamais, on compte sur votre générosité !

Les enfants sont les premières victimes de la pauvreté. Entre 0 et 6 ans, la qualité de l’environnement et des interactions de l’enfant avec son entourage ont des rôles décisifs sur son développement. C’est pourquoi il reste nécessaire d’aider les associations actives dans le secteur de la petite enfance et de la pauvreté.

La crise sanitaire que nous traversons amplifie les besoins au sein des associations . Les personnes précarisées se retrouvent dans une difficulté accrue. Aujourd’hui, il apparaît plus important que jamais de poursuivre l’action Viva for Life pour récolter un maximum de dons et de continuer à sensibiliser à la cause. De nombreuses associations attentent notre soutien pour pouvoir poursuivre leurs actions !

Solidarité sans frontières

Ophélie, Mariam: deux prénoms, une communion. Ophélie est la présentatrice du journal télévisé de la mi-journée sur le service public belge francophone. Mariam, maman de trois enfants, vit et travaille à La Haye. Maria et Ophélie ont vécu en collocation pendant leurs études. Une cohabitation qui a créé des liens indéfectibles.

L'année dernière, Mariam avait déjà fait une surprise à son amie alors que Viva for Life était installé à Tournai. Cette année, elle s’est également lancé un défi, celui de courir pendant 144 kilomètres, soit la distance entre La Haye (où elle vit depuis 17 ans) et Bruxelles. Elle avait donc atteint le Cube samedi soir, et a pu directement faire monter la cagnotte. Ophélie Fontana n’a finalement pas su retenir ses larmes, lorsqu’elle l’a vu apparaître sur la terrasse du cube. " On ne s’est pas vues depuis un an, mais on est toujours en contact et tu t’associes à la cause et tu es toujours derrière moi pour m’encourager et cela me fait vraiment du bien. (…) Les liens du cœur sont plus forts que la distance " a-t-elle lancé, la voix tremblante.

Et son message a été entendu. Puisqu'il est désormais aussi défendu et diffusé par "tête Brevet", petite avatar extra terrestre disruptif, bien connu dans le milieu des organisation internationales. Celle-ci a en effet lancé un nouveau projet: "Papa dessine moi un avenir" afin de soutenir l'action de Viva for Life bien au delà des frontières belges.