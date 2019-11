Aqua for Life: mouillez-vous pour Viva for Life - © Tous droits réservés

Le compte à rebours est lancé : Viva for Life c’est dans moins d’un mois ! Mais le compteur don, lui, a déjà bien démarré ! Les Wallons et les Bruxellois ne se sont pas fait attendre pour manifester leur volonté de se mobiliser, et ce sont déjà plus de 400 défis qui ont été enregistrés. Parmi eux, on retrouve Aqua for Life, le défi mouillé de Viva for Life, qui se déroulera le 29 novembre 2019, à la piscine LAGO de Mons, et en bonne compagnie : Olivier Gilain, Raphaël Scaïni, Philippe Jauniaux et Jean-Philippe Watteyne.

Un défi mouillé plein de bonne humeur Le principe est simple : louer un couloir de la piscine et s’engager à l’occuper, de quelque manière que ce soit. Les plus sportifs d’entre nous apprécieront de se lancer un challenge physique, en enchaînant le plus de longueurs en un temps record. D’autres, plus festifs peut-être, déborderont d’imagination pour l’occuper sans trop se fatiguer : bateaux gonflables, déguisements, concours de plats, etc. Groupes d’amis ou de collègues, écoles et mouvements de jeunesse, radios de la RTBF et particuliers sont d’ailleurs déjà à fond dans leur défi puisqu’ils se sont engagés à collecter des dons auprès de leur entourage afin de faire grossir la cagnotte et ce, sur la plateforme agir.vivaforlife.be.

Aqua For Life 2018 merci - 26/11/2019 Aqua for Life 2018 30 novembre 2018 LAGO Mons Piscine du Grand Large 28.054,57€ !!!

Ce qui change cette année Pour cette troisième édition, les organisateurs, Sylvain, Stéphanie et Eric ont préparé de nombreuses nouveautés. Tout d’abord, les metteurs d’ambiance Olivier Gilain (VivaCité) et Raphaël Scaïni (Classic21) lanceront des défis surprises aux équipes et les couvriront de petits cadeaux. Et si le bruit et les défis ce n’est pas pour vous, vous pourrez aller vous détendre en zone wellness en équipe, ou encore en zone ludique de la piscine LAGO. Enfin, Aqua for Life sera également l’occasion de signer une première belge puisqu’il sera possible de tester la réalité augmentée aquatique, grâce à des marques qui projettent des décors de l’espace ou sous-marins ! Alors, ça tente qui de nager autour d’un récif de corail ? La bonne nouvelle, c’est qu’il est encore temps de s’inscrire ! Et que si mouiller le maillot ne vous tente pas, il vous est également possible de venir dire bonjour en bord de piscine pour partager une petite mousse avec les participants. Plus d’info ici.

Des organisateurs sensibilisés à la pauvreté infantile Sylvain, l’initiateur du projet, suit Viva for Life depuis ses débuts. Il y a trois ans, en regardant l’émission, il a été épaté par la mobilisation des citoyens qui organisaient des défis. Il se rappelle en particulier de Benoit, qui avait récolté plus de 11.000 euros en vendant des gaufres qu’il avait cuisinées avec sa famille. Voulant également apporter sa pierre à l’édifice, il est allé toquer à la porte de Stéphanie et d’Eric, le responsable de la piscine LAGO de Mons, espérant qu’il pourrait y organiser un petit quelque chose. Il reçut finalement un accueil des plus chaleureux et enthousiaste. Eric est d’ailleurs aujourd’hui personnellement investi dans le défi. Lorsqu’on lui demande ce qui le motive à donner tant d’énergie pour Viva for Life, Sylvain répond : "Ce n’est pas normal qu’un enfant sur quatre vive dans la pauvreté, en Wallonie et à Bruxelles. Et on ne peut pas rester là, comme ça, à se dire que ce n’est pas notre problème et que quelqu’un d’autre devrait y faire quelque chose. On se doit de donner des leviers pour offrir aux enfants la possibilité d’un meilleur avenir. Alors il faut faire quelque chose, à sa façon, à sa mesure, mais surtout ne pas rester les bras croisés."