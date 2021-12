April soutient Viva for Life et propose un arrondi solidaire

Ces deux dernières années, la crise sanitaire a accentué les inégalités et laisser des victimes notamment chez les enfants. La pauvreté infantile met en péril la santé, le développement, le bien-être et l’avenir de 80.000 enfants en Wallonie et à Bruxelles.

Des situations d’urgence qui confirment la nécessité d’octroyer des moyens à des projets qui agissent, dès la naissance, pour donner une chance à ces enfants d’échapper à la pauvreté à l’âge adulte. Un travail fondamental effectué dans des conditions souvent précaires.

April, anciennement Planet Parfum, fait partie des sociétés qui s’engagent depuis de nombreuses années pour apporter leur soutien à cette cause. En effet, nous renforçons notre engagement auprès d’associations actives en Belgique. En tant qu’acteur majeur de la beauté, notre rôle est de participer au bien-être et de redonner de la joie à nos clients. En aidant les familles à retrouver le sourire en ces périodes de fêtes, nous contribuons à notre manière à embellir leur quotidien. Ensemble, nous pouvons faire bouger les choses.

Pourquoi c’est toujours aussi important pour nous de participer cette année encore ? La crise sanitaire que nous traversons depuis presque deux ans maintenant accentue les inégalités, surtout chez les enfants. Alors nous devons redoubler d’effort et ne pas laisser les enfants sombrer dans cette pauvreté.

En 2020, notre enseigne avait à nouveau soutenu la cause en organisant une campagne d’arrondi solidaire en fin d’année. Cette année plus que jamais, il était important pour nous de répondre présent pour Viva For Life en renouvelant notre campagne d’arrondi solidaire du 1er au 23 décembre 2021.

En quoi consiste notre campagne d’arrondi solidaire ? Nous activons en caisse une campagne d’arrondi solidaire dans tous nos magasins April en Belgique. Pendant cette période, l’ensemble des conseillères April proposeront à chaque client d’arrondir vers le haut leur montant d’achat total pour soutenir l’opération Viva for Life ou de faire un don un peu plus conséquent.

Par exemple pour un achat d’une valeur de 44,5€, ils peuvent arrondir de 0,5€ leur achat pour 45€ ou choisir de donner le montant de leur choix sous forme de dons. La somme de ces arrondis sera reversée entièrement à Viva For Life.