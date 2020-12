Antoine Armedan n’est pas venu les mains vides : il fait une généreuse donation à Viva For Life

Antoine Armedan fait une généreuse donation à VFL - Viva for Life - 18/12/2020 En plus d'être auteur, compositeur et interprète, Antoine Armedan est aussi “trois fois papa”. “C’est donc trois fois plus évident pour moi de participer à votre cause. Quand on entend qu’un enfant sur quatre vit dans la précarité … ça ne DOIT pas arriver et encore moins ici en Belgique. Il faut aussi agir au quotidien …” rappelle Antoine Armedan. “D’ailleurs, je ne suis pas venu les mains vides !” a t-il poursuivit. Pour apporter son soutien à l’opération Viva For Life, Antoine Armedan organise en effet un concert virtuel qui aura lieu le 9 janvier 2021. Les réservations se déroulent sur son site internet et les places (qui sont illimitées) sont vendues au prix de 10 euros. “Et tout sera évidemment reversé intégralement à Viva For Life” précise le chanteur.