Angelina: "Ce métier me permet de chanter pour défendre des causes"

Angelina, 13 ans, gagnante de The Voice Kids France, est passée faire un petit coucou à nos animateurs enfermés dans le cube ce mercredi 18 décembre.

Qui ne peut-être plus concerné par la cause Viva for Life que les enfants eux-mêmes ? Mercredi, journée remplie d’activités dédiées aux enfants, Angelina, l’interprète des titres Qui dit mieux et de Maman me dit, est venue exprimer son soutien au micro d’Ophélie Fontana.

Malgré les 26 millions de vues sur son dernier clip, la chanteuse reste modeste et exprime la chance qu’elle a de vivre de sa passion. Une jeune chanteuse en devenir qui appelle aux dons, pour que tous puissent avoir les mêmes chances d'aller en vacances...

Elle a ensuite interprété ses tubes en showcase sur la scène de Viva for Life, chanter, sa manière à elle de défendre des causes.