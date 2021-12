Angèle : "Viva for Life fait en sorte qu'il n'y ait plus de honte à parler de la pauvreté"

La star bruxelloise, avant de clôturer en musique cette 9e édition de Viva for Life, s'est exprimée sur la cause défendue par l'opération.

Son titre Bruxelles je t'aime, premier single de son deuxième album, Nonante-Cinq, est le troisième titre le plus demandé de cette 9e édition de Viva for Life. Acclamée dans tout le pays, Angèle est plus que jamais l'artiste féminine belge la plus populaire.

L'interprète de Tout oublier souhaiterait que ce soutien indéfectible se marque aussi envers Viva for Life. "Plus que jamais, les gens ont besoin de soutien. C'est déjà très bien de pouvoir parler (de la pauvreté). Cela peut la désacraliser et faire en sorte qu'il n'y ait plus de honte. Rien ne vaut un don, et au plus il y en aura, au plus cela fera la différence" a exhorté la star belge.

Outre la mobilisation du public, Angèle reste aussi admirative du dévouement des animateurs pour la cause. "Avoir des gens qui mettent dans un cube incite les gens à parler et que la solidarité se voie tout de suite" a-t-elle souligné. Pour elle, Viva for Life doit perdurer pour répondre à l'appel des associations de terrain pour venir en aide aux familles vivant sous le seuil de pauvreté. "Tant qu'on en parle, cela veut dire que cela ne tombe pas dans l'oubli et cela permet de faire des dons".

On a tous un rêve ici à VFL, on veut aider un maximum d’associations qui apporteront un soutien indispensable à de nombreux enfants et ce rêve, on ne pourra pas le réaliser sans vous !