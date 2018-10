Amir libérera les animateurs...

Après Zazie en 2015, Julien Doré en 2016, Slimane l’an dernier, c’est Amir qui viendra libérer nos 3 animateurs de leur studio de verre le dimanche 23 décembre.

Artiste fidèle de Viva for Life, Amir avait déjà foulé la scène de la place de la Digue à Charleroi en 2016. Sensible à la cause, il avait cette année-là, accepté de chanter pour des enfants dans une association soutenue par l’opération. Pour la 5e édition, Amir nous avait offert avec " On dirait " le thème musical de Viva for Life 2017.

Le 23 décembre 2018, c’est avec lui que nous découvrirons le montant des dons récoltés. Il nous fera ensuite l’honneur de clôturer la soirée en musique, devant le public de la Grand Place de Nivelles.

Chaque soir, du 17 au 23 décembre des artistes belges et internationaux ont accepté de soutenir l’opération et livreront une prestation sur la scène de Viva for Life (agenda à suivre).