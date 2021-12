Amir : "Je suis plus sensible à la cause Viva for Life depuis que je suis devenu papa"

L’auteur-compositeur-interprète de 37 ans est venu rejoindre Ophélie, Sara et Marco dans le cube de verre mais aussi Walid sur scène pour évoquer son actualité et se mobiliser pour Viva for Life.

Amir est un habitué de Viva for Life. L’artiste franco-israélien est déjà venu soutenir l’opération de solidarité en 2016 et 2018. Mais en 2021, il se sent encore plus concerné qu’auparavant. "La cause est importante parce que j’y suis plus sensible depuis que je suis papa" explique-t-il.

L’ancien finaliste de The Voice France démontre aussi toute son empathie par rapport à la situation vécue par les enfants de 0 à 6 ans vivant sous le seuil de pauvreté. "Ils doivent se sentir différents et c’est très difficile parce qu’il y a aussi des contraintes sociales : on n’a pas envie de faire pitié aux copains" a-t-il déclaré, apportant aussi son soutien à la cause : "Je pense que point de vue humain et matériel Viva for Life a toute sa place. C’est superbe de voir cette mobilisation généralisée qui commence par les gens dans le cube qui est contagieuse et emporte avec elle toute la Belgique dans un élan de solidarité".