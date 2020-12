Aline, aidée par l'asbl Alimen'T : "Un pépin financier, ça peut arriver à tout le monde"

AlimenT témoigne à Viva for Life - Viva for Life - 20/12/2020 L’Asbl Alimen’T est une asbl qui assure la coordination de l’aide alimentaire en province de Luxembourg. Elle a pour objectif d’apporter une aide logistique, technique et administrative aux associations afin de promouvoir une alimentation saine auprès des enfants et des familles qui n'en ont pas les moyens. Après s'être rendu compte que dans les produits que l'association recevait, la plupart étaient des conserves et des denrées non périssables, Jean-Paul Welles aimerait améliorer les choses : "Le projet 'Viva for Life' de notre association est de privilégier les produits frais et locaux dans ces packs alimentaires et non-alimentaires que nous donnons aux familles." Les actions portent sur l’aide alimentaire, la lutte contre la pauvreté, les circuits courts, la lutte contre le gaspillage alimentaire, l’intégration sociale, la récolte et la transformation des surplus et des invendus du secteur agricole et du secteur alimentaire, la sensibilisation à l'alimentation saine et durable.