Alice on the Roof emmène la Grand-Place de Nivelles sur sa planète !

Alice on the Roof s'est rendue dans le cube de Viva for Life pour soutenir les enfants vivant sous le seuil de pauvreté avant de se produire sur la scène de la Grand-Place de Nivelles.

Artiste au grand cœur, Alice on the Roof est évidemment touchée par cette opération : "C'est fou... J'ai la chance de chanter, donc d'être dans un milieu privilégié, avec des gens qui ont des moyens. La pauvreté, on ne la voit pas."

Mais dans sa vie "d'avant", Alice a toutefois été confrontée à cette réalité : "J'ai fait des études d'institutrice et j'avais vu un chiffre à l'époque qui m'a marqué et qui disait que seulement 15% des enfants qui étaient en maternelle allaient faire des études supérieures. Je trouvais ça très peu..."

Elle ajoute : "Dans l'album, je parle beaucoup d'acceptation de soi mais c'est vrai qu'il y a des gens qui n'ont pas le temps de se préoccuper de tout ça... Tant ils sont préoccupés par des choses aussi simple que survivre, se nourrir ou se chauffer."