Alex Vizorek souligne l’importance de la culture pour les enfants en soutenant l’Opération Viva For Life

Alex Vizorek souligne l’importance de la culture - Viva For Life - 23/12/2021 L’humoriste Alex Vizorek a discuté avec Ophélie Fontana en ce dernier jour de l’opération Viva For Life. Il soutient cette grande action, revient sur l’importance de la culture dès le plus jeune âge et dit quelques mots sur ces spectacles à venir. Le comédien propose un nouveau spectacle autour de la mort : “on va regarder la mort avec recul et en rire”.