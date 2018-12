Agustin Galiana et Sara, grands gagnants de "Chute avec les stars"

En proposant à Sara et Agustin de se lancer dans un tango endiablé, il ne s'attendait pas à provoquer une chute mémorable !

Agustin Galiana a rejoint les animateurs dans le cube en cette fin de journée. L'occasion d'évoquer la cause de Viva for Life : "Il est important de protéger et d'accompagner les enfants, et surtout, leur offrir les mêmes opportunités que nous avons eues à leur âge. J'ai conscience d'avoir eu une bonne enfance et il faut faire en sorte qu'ils puissent tous avoir la même chose."

Pour lui, c'est la meilleure période de l'année pour le faire "C'est Noël, il faut le faire, que ce soit un petit don ou un don énorme, il faut le faire pour ces enfants de 0 à 6 ans qui vivent dans la pauvreté."