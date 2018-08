Adrien rejoint Sara et Ophélie dans le Cube entre le 17 et le 23 décembre!

C'est confirmé! Deux nouveaux animateurs rejoignent l’aventure pour la 6ème édition de Viva for Life qui se tiendra du 17 au 23 décembre sur la Grand Place de Nivelles ! Adrien Devyver formera un nouveau trio dans le cube, aux côtés de Sara De Paduwa et d’Ophélie Fontana. Tandis que Walid prend les rênes de l’émission télé, au côté d’Anne-Laure Macq.

Jeune papa depuis quelques semaines seulement, Adrien s’enfermera donc à son tour durant 6 jours et 6 nuits dans le cube de verre sur la Grand Place de Nivelles...

Nouveau venu sur VivaCité - puisqu’il présente désormais Les Enfants de chœur (le dimanche matin) - et résident hyperactif en Brabant Wallon, il mobilisera toutes ses forces pour tenter de battre le record de dons de l’an dernier de 4.115.330 euros.

De plus, Adrien n’est pas inconnu des spectateurs de l’opération puisqu’il a présenté durant les 4 premières années les émissions télé de Viva for Life sur La Une. On connaît le tempérament fougueux de l’animateur du " Grand Cactus "… mais il sait aussi se montrer sensible et solidaire et n’hésitera pas à donner de sa personne pour relever les nombreux défis qui attendent les 3 animateurs tout au long de la semaine, du 17 au 23 décembre.