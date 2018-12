Adrien ému aux larmes en racontant une anecdote liée à son fils

Pour le jeune papa Adrien, la chanson "Sunny Anyway" de GrandGeorge a une saveur toute particulière puisqu'elle est liée à son fils, Gaspard. Une anecdote qui l'a ému aux larmes.

Lorsque la femme d'Adrien l'a appelé à 2 heures du matin pour le prévenir qu'il devait venir à la maternité pour la naissance de son fils, il s'est précipité dans sa voiture et s'est branché à Vivacité. Il se trouve que c'était justement la chanson "Sunny Anyway" de GrandGeorge qu'on y diffusait au milieu de la nuit. Depuis, il passe tous les jours cette chanson à Gaspard et elle a une saveur très particulière pour lui.

En racontant cette anecdote à GrandGeorge, Adrien a eu du mal à retenir ses larmes.