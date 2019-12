Adrien Devyver a accueilli Tryo dans le cube avant leur showcase

Le mythique groupe français Tryo aux influences incontestables Reggae était présent sur la Grand-Place de Tournai pour parler de la cause dans le cube en compagnie d’Adrien.

Fondé dans les années 90, le groupe est vite devenu une figure emblématique de la Génération Y. Leur musique engagée, leur rythme entraînant… Toutes ses choses qui leur ont apporté le succès. Et pourtant, loin de prendre la grosse tête, le groupe a profité de cette notoriété pour défendre plusieurs causes importantes à leurs yeux. Prenons l’exemple de l’écologie, cause pour laquelle ils sont engagés auprès de GreenPeace et qu’ils défendent jusqu’à la production de leurs pochettes d’albums, produits dérivés… Tous garantis écoresponsables.

Dans la même lignée, Tryo, attaché à la défense de valeurs s’est montré présent à Tournai d’abord dans le cube et ensuite en showcase sur la scène de Viva for Life.