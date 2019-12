Adeline Blondieau : sa fille lui vole la vedette en direct !

Depuis chez elle, Adeline Blondieau était en direct par téléphone dans le cube de Viva for Life… L’actrice phare de la série télévisée "Sous le Soleil" évoquait son changement de carrière quand sa fille est venue l’interrompre !

L’annonce a fait grand bruit dans les médias, Adeline Blondieau a totalement changé de profession depuis sa participation à la série des années 1990 et 2000 en devenant sophrologue : "J’avais besoin de rapports humains un peu plus gratifiants et de me sentir utile" confie-t-elle à Adrien Devyver, enfermé dans le cube de verre de Viva for Life pendant 144h pour sensibiliser à la pauvreté infantile et récolter des dons.

Une cause dont Adeline se sent proche, tant la précarité peut toucher n’importe qui :

Les gens n’ont plus le temps de s’écouter les uns les autres et de prendre le temps pour les gens qu’ils aiment. Je trouve que c’est important que les artistes soient au service de telles causes. Cela fait partie de nos engagements.

Elle ajoute : "À partir du moment où on commence à gagner un peu de célébrité il faut savoir l’utiliser pour les autres et rendre ce qu’on peut recevoir".

Mais alors que l’entretien allait bon train, sa fille Wilona a fait une incursion à l’écran avec son chien déguisé aux couleurs de Noël ! Une séquence adorable qui montre déjà le sacré tempérament de la jeune fille.

"On voit qu’il y a une bonne ambiance dans la famille" s’amuse Adrien.