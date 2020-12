À la découverte du bus du Viva for Life Tour avec Fanny Jandrain

Viva for Life, c’est parti et cette année, une des nouveautés sera le Bus du Viva for Life Tour avec Belfius . Pour faire un tour en bus, il faut… un bus (c’était facile) ! Mais pas n’importe lequel.

Pendant ce tour, il va se passer plein de choses et on a besoin d’un studio pour enregistrer et partager tous les beaux moments. Ça tombe bien, on en a justement créé un à l’intérieur avec tout ce qu’il faut pour pouvoir vous emmener avec nous sur les routes : un banc de montage, des micros, 7 caméras pour prendre tous les moments (beaux, tristes, drôles), et puis des sacs à vomi !

Le seul endroit qui n’a (presque) pas changé : les ceintures de sécurité et l’espace chauffeur de Steven. Le volant était obligatoire donc on l’a gardé mais on a quand même rajouté une bâche plastique pour protéger Steven parce que le Covid-19 ne s’arrête malheureusement pas pour Viva for Life.

Dans ce tout nouveau bus, Fanny et son équipe vont parcourir les routes et chemins de Belgique pour aller rencontrer les agents Belfius dans des défis sportifs, artistiques et culinaires. En 7 ans, les agents de Belfius ont soutenu la cause de Viva for Life sans trembler : 10.000 sapins vendus, des milliers de marches gravies, 10.000 boules de Noël vendues.

Cette année encore et même plus que les années précédentes, en raison des circonstances particulières qui aggravent un peu plus la précarité infantile en Belgique, Fanny se mobilise pour Viva for Life !