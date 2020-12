A 4h du matin, Jacques réveille sa compagne en criant “Viva for Life”

Il n’y a pas d’heure pour manifester son soutien à Viva for Life. En pleine nuit et sous les encouragements d’un Adrien Devyver surmotivé, Jacques a peut-être donné des idées à l’animateur pour instaurer un nouveau rituel lors du marathon, le réveil Viva for Life.

Il était un peu plus de 4h du matin quand Jacques, présent sur le "fanwall" de l’opération, n’a pas hésité à réveiller sa compagne, Laurence. Travaillant tard, le Liégeois a décidé d’apporter son soutien à l’opération et en a profité pour entrer en contact avec les animateurs du cube. "C’est l’occasion d’être présents avec vous et de faire la fête malgré les circonstances", dit-il.

Il n’en fallait pas moins pour qu’Adrien charrie le Liégeois quelques secondes plus tard sur la couleur du sapin que l’on peut remarquer en arrière-plan : "Dis, Jacques, pour ceux qui nous suivent en radio, ils n’auront malheureusement pas la référence, mais sur une échelle de un à dix, tu mettrais combien pour ton sapin de Noël ?", demande-t-il un peu moqueur. Ce qui n’a pas manqué de faire rire l’intéressé : "C’est mon épouse qui l’a fait. Elle est au lit et elle dort, je ne peux pas me prononcer, sinon je vais me faire tuer ! "

Adrien a donc défié Jacques de réveiller son épouse, Laurence, pour lui soutirer les secrets de la décoration de son sapin et au passage, de crier "Viva for Life". Jacques se prête au jeu et remplit sa mission. Le défi est réussi et cela laisse place à une séquence laissant Adrien Devyver et Denis Collard, monsieur météo sur Vivacité présent sur la terrasse du cube, morts de rire et surtout une Laurence, surprise de se retrouver en direct à peine les yeux ouverts.

L’animateur a ensuite proposé d’instaurer un rituel avec un réveil spécial Viva for Life. Si vous aussi, vous souhaitez apparaître sur le fanwall de Viva for Life et entrer en contact avec les animateurs, n’hésitez pas à faire un don.