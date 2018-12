"A 11 ans, il en paraissait 6 et n'était jamais parti en vacances"

"Je me souviendrai toujours de ce petit garçon. Il paraissait 6 ou 7 ans. En réalité, il en avait 11". Ce petit garçon était "marqué" par la pauvreté. Physiquement, son corps avait souffert du manque de nourriture, des conditions de vie difficiles. "On voyait qu'il voulait s'intégrer avec les enfants de son âge, mais il était un peu rejeté, vu sa petite taille, ils ne le prenaient pas au sérieux". Comme des dizaines d'autres, l'enfant a embarqué dans des cars à destination de la côte.

"Chaque année, nous affrétons plusieurs cars, et offrons le voyage à des familles très défavorisées", explique Catherine Poncin, la présidente du Kiwanis Princesse d'Espinoy (Tournai). "C'est toujours très émouvant de les voir partir pour la première fois en vacances!". Préparer ces vacances n'est pas chose simple. "Les familles reçoivent une liste de choses à prendre pour la semaine. Parfois, on me dit 'finalement ça n'ira pas'. Je demande pourquoi. Si c'est parce qu'il manque une valise pour l'enfant. Souvent, c'est plus simple encore. C'est le fait d'amener 7 sous-vêtements qui est un frein. La famille n'a pas ça, ou ils ne sont pas montrables. Donc, quand c'est là que se situe le problème, on essaye de s'arranger. On fournit ce qui manque, dans certains cas!", explique Nelly.