51 044€ récoltés grâce aux enchères Viva for Life !

Une fois de plus, le public a répondu présent et s’est montré généreux : 51 044€ ont été récoltés lors des enchères de Viva for Life, présentées par Fanny Jandrain et Bruno Tummers sur Vivacité et sur La Une ce dimanche 15 décembre.

La rencontre exceptionnelle avec Eden Hazard au Real Madrid a suscité le plus d’engouement avec une enchère à 14 500€, suivie par le Disque d’or de Johnny Hallyday adjugé à 8000€ !

Cette année encore, toute une série de stars du monde de la musique, du sport et de la culture proposaient des expériences et des objets exclusifs au profit de Viva for Life. Une belle réussite, mais le combat ne fait que commencer…