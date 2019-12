500 enfants réunis sur la Grand-Place de Tournai pour une performance grandeur nature

Ce mardi vers 10h30, la Grand-Place de Tournai a vécu un raz-de-marée humain comme elle a rarement l’occasion d’en voir. Hormis, peut-être, durant le Carnaval…

Plus de 500 enfants se sont amassés devant le cube de Viva For Life pour reproduire la chorégraphie créée spécialement pour l’opération. La chanson sur laquelle les enfants ont dansé n’est rien d’autre que le titre "Wake Up" d’Henri PFR. Tandis que certains enfants se trouvaient sur la scène, bien en évidence pour montrer l’exemple au public, plusieurs centaines d’autres se tenaient devant le cube, prêts à reproduire la chorégraphie.

Il s’agit de la première interprétation de cette chorégraphie durant l’opération. D’autres performances se produiront dans les jours à venir, alors, n’hésitez pas à rallier la Grand-Place de Tournai pour nous montrer vos talents de danseurs. On vous attend !