5.658.352€ récoltés pour Viva for Life : MERCI!

La septième édition de Viva for Life s'achève avec un beau montant, 5.658 352€. Un gigantesque merci pour votre générosité !

La magie de la solidarité a opéré une nouvelle fois et le compteur des dons affiche ce soir un nouveau record ! A l’issue des 144 heures d’enfermement des 3 animateurs de VivaCité -Sara De Paduwa, Ophélie Fontana et Adrien Devyver-, 5.658 352€ ont été récoltés au profit de Viva for Life. Record battu, puisque l’année dernière le compteur affichait déjà le beau montant de 4.929.220€ avaient été récoltés. Cette nouvelle somme permettra de financer de nombreuses associations actives auprès des enfants vivant chez nous dans la pauvreté.

Du 17 au 23 décembre, c’est un formidable élan de solidarité qui s’est déployé autour de Viva for Life, sur la Grand-Place de Tournai qui abritait le cube de verre pour la première fois, mais aussi partout en Fédération Wallonie Bruxelles. Une semaine de générosité et d’émotions à laquelle ont contribué de nombreux citoyens, bénévoles, écoles, associations, organisations, artistes et stars de la chanson.