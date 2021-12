31.500€ de plus dans la cagnotte grâce aux enchères de Viva for Life !

C’est encore une fois un public très généreux qui était au rendez-vous de la vente aux enchères de Viva for Life, ce dimanche 19 décembre ! 31.500€ ont été récoltés lors de ces enchères présentées par Ophélie Fontana !

A la première place des enchères, nous retrouvons la matinée en compagnie d’Ophélie Fontana dans les coulisses du JT de la RTBF avec un montant de 7.700€ ! Ensuite, se trouve la rencontre des acteurs de la célèbre saga française, Demain nous appartient, ainsi qu’une apparition dans la série vendue à 6.300 €.

Un immense merci à nos enchérisseurs dont la générosité fut plus que remarquable et aux différents artistes qui ont proposé des objets exclusifs au profit de Viva for Life.