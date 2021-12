3 raisons de se lancer dans l’aventure des 12 défis Viva for Life © Viva for Life

Plus que quelques jours avant le lancement des 12 défis Viva for Life, il est encore temps de s’inscrire ! Voici 3 bonnes raisons de vous lancer dès maintenant. Le 10 décembre démarrera l’expérience unique des 12 défis Viva for Life. L’année passée, les personnalités RTBF ont challengé mais aussi fait rire des centaines de familles et participants, distancés mais connectés à travers une application smartphone. Un challenge digital qui a conquis l’ensemble de ses participants, de retour pour une seconde édition ! Pas encore inscrit.e ? Nous vous invitons à créer votre page de collecte dès aujourd’hui et à réunir 200€ avant le 10 décembre. Cette somme récoltée au profit de l’opération vous permettra d’accéder aux 12 défis concoctés par les animateurs.rices RTBF et vivre une expérience connectée drôle et unique en son genre. Voici 3 raisons de vous lancer dans l’aventure !

1. Sensibiliser et faire participer les enfants

© Tous droits réservés Michel, originaire de Habay La Neuve, s’est inscrit aux 12 défis qu’il réalisera en famille. Le père de deux petites filles qui ne manquent de rien, a lui connu une situation plus précaire étant enfant. C’est pourquoi il était important pour lui de participer " et surtout, de faire participer mes filles afin de les conscientiser à la question de la pauvreté chez les enfants " Une nouvelle mobilisation qu’il ajoute à son don annuel à l’opération Viva for Life.

Du côté de Nalinnes, Charlotte a elle aussi créé sa page de collecte familiale sur la plateforme des 12 défis à l’annonce de la nouvelle édition du challenge. " Nous avons déjà participé aux 12 défis VFL l’année passée. C’était une expérience extraordinaire pleine de surprises à vivre en famille ". Surprise dans la surprise : l’engouement et la pluie de dons réalisés par ceux qui les ont suivis dans cette aventure. De par son métier de logopède, Charlotte est régulièrement confrontée au quotidien aux enfants n’ayant pas grand-chose à la maison. " A tel point que je n’ose même plus leur demander ce qu’ils ont demandé ou reçu à Saint-Nicolas, au Père Noël ou à leur anniversaire. Certains ne reçoivent rien et voient leurs copains de classe en parler sans cesse. La détresse des parents face aux frustrations de leur enfant est aussi terrible à observer. " De nombreuses raisons qui poussent Charlotte à vouloir générer une réelle prise de conscience chez ses enfants. " Nous souhaitons qu’ils grandissent avec des valeurs de solidarité et d’ouverture aux autres. Nous avons la chance d’avoir un toit au-dessus de nos têtes et nos enfants sont bien gâtés au quotidien. Penser qu’un enfant sur quatre vit dans la pauvreté, c’est imaginer qu’à l’échelle de la classe de Robin, il y aurait 6 enfants, 6 copains à lui, qui doivent vivre ça. C’est simplement inacceptable ".

2. Resserrer le lien entre collègues

© Tous droits réservés Les employés du Carrefour Market de Bouillon ont également choisi de se mobiliser pour Viva for Life via les 12 défis. " Pour nous, c’est une excellente façon de joindre l’utile à l’agréable ". La fine équipe de 8 employés Carrefour s’était déjà composée l’année passée, ravie de se défier entre collègues au profit de l’opération. A Dison, l’équipe éducative de l’école Saint-Fiacre s’est elle aussi laissé tentée par le côté ludique que propose le challenge des 12 défis Viva for Life " Ca s’est décidé en réunion du personnel. On s’est dit que c’était une belle occasion de se mobiliser pour Viva for Life tout en passant de drôles et bons moments entre collègues "

3. (Re) découvrir une nouvelle façon de se mobiliser pour Viva for Life

© Tous droits réservés Isabelle de Leuze en Hainaut est déjà bien familière avec Viva for Life. Elle fait notamment partie de l’équipe de bénévoles qui répondent au téléphone durant l’opération pour récolter un maximum de dons pour Viva for Life. Pour Isabelle, participer aux 12 défis, " c’était l’occasion de découvrir une nouvelle façon, plus ludique, de me mobiliser pour Viva for Life ". L’année passée, l’ancienne participante a d’ailleurs explosé son objectif de collecte !

Collecter 200€, c’est facile ! 200€, ce sont 5 dons de 40€. Et comme tout don à partir de 40€ est déductible fiscalement (45%), pour tout don de 40€, vos parrains.marraines ne payent en réalité que 22€. Plus d’infos

Une question : defivfl@rtbf.be