280 défis réalisés et 70 écoles mobilisées pour Viva for Life !

La cinquième édition de Viva for Life a été particulièrement riche en défis, avec 280 événements réalisés au profit de Viva for Life, avec près de 70 écoles mobilisées !

Les défis bénévoles font partie de l'ADN de Viva for Life, et cette année, le record a été - largement - battu. On compte 280 défis réalisés au profit de l'opération, contre 230 l'année dernière. Ce sont les écoles qui marquent la plus impressionnante progression, on en comptait 30 l'année dernière, cette année ce sont 70 établissement scolaire qui ont mis le pied à l'étrier !

Quelques défis ont rythmés l'année, notamment Paddle for Life et Aqua for Life, mais également le grand Blind Test de Vivacité, tout comme Stairs for Life, le défi de notre partenaire Belfius.

On a aussi croisé Enzo sur la route des défis, qui a reversé 3000€ à Viva for Life, grâce à sa tirelire, sa patience et sa détermination, alors que son objectif était de rassembler 500€ ! Les 24h trampoline de Mons nous ont également marqués, au même titre que tous les autres défi qui ont permis de contribuer à cette merveilleuse aventure qu'est Viva for Life. Merci à tous ceux qui se sont mobilisés, qui ont organisé ou qui ont participé à un défi. Le résultat est là, merci !