Pour cette deuxième édition de l'Aqua for Life, Sylvain Druart, Ludo le Dragon, Stéphanie et Eric apportent un incroyable chèque pour l'opération.

Aqua for Life c'est quoi ?

Des entreprises, groupes, associations,... ont loué les couloirs d'un bassin sportif pour y nager et récoltent des dons en équipe via une plateforme de crowdfunding. Objectif : récolter 25.000€ ! Un défi plus qu'accompli puisqu'ils apportent un chèque de 28 054.57€ ! Bravo à eux !