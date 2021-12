200 associations attendent de l’aide : c’est maintenant ou jamais qu’on peut faire la différence, n’attendez plus à faire votre don !

"C’est maintenant que tout se joue". Anne-Laure Macq, responsable communication, et Renaud Tockert, administrateur délégué de CAP48, étaient à l’antenne ce jeudi matin pour rappeler que la pauvreté met en péril la santé et le développement de milliers d’enfants en Belgique.

A quelques heures de découvrir le montant final des dons à Viva for Life cette année, il encore temps de faire un don !

On vous le rappelle depuis le début de cette édition de l’opération, 200 associations actives sur le terrain de la pauvreté infantile en Fédération Wallonie-Bruxelles sont en attente d’un financement. C’est un tiers de plus que l’année dernière. Plus que jamais, elles tirent la sonnette d’alarme face à l’urgence de la situation.

Les chiffres sont alarmants, il faut agir !

40% des enfants à Bruxelles et 25% des enfants en Wallonie vivent sous le seuil de pauvreté, soit pas moins de 80.000 enfants de 0 à 6 ans touchés par ce fléau en Fédération Wallonie Bruxelles.

A cette réalité déjà difficile, sont venues s’ajouter la crise sanitaire ainsi que les inondations de juillet qui ont, sans aucun doute, aggravé la situation de nombreuses familles déjà fragilisées.

" On voit bien que cette année le nombre de personnes en besoin augmente terriblement. Ce cancer de notre société est pénible, difficile, révoltant. C’est pour cela qu’il y a 9 ans, la RTBF a créé cette opération Viva for Life " rappelle Renaud Tockert.