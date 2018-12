2.505€ de la part d'Adrien Joveneau et Khadja Nin des Belges du bout du monde

Adrien Joveneau et Khadja Nin des Belges du bout du monde se sont rendus dans le cube de Viva for Life.

Khadja est une grande fan de l'opération, elle a écouté et regardé toute la semaine et est épatée par l'énergie de Sara, Ophélie et Adrien.

Avec le Brunch des Belges du bout du monde, ils ont réussi à récolter 2.505 € en trois heures !

Pourquoi voulait-elle venir ? "Je suis venue pour vous, Adrien, Ophélie et Sara. Je suis admirative. Vous êtes la locomotive de cette opération. C'est vous qui faites que ça fait du bien, que ça fonctionne ! Je suis venue pour vous féliciter. Ce n’est pas normal que des enfants aient faim, qu'ils aient froid. Viva for Life, ça fait chaud au cœur et ça fait du bien par les temps qui courent."