12 défis Viva for Life : Tentez de remettre votre chèque devant le Cube à Reyers !

Vous êtes de plus en plus nombreu.x.se.s à vous inscrire aux 12 défis lancés par 12 personnalités RTBF au profit de Viva for Life ! Merci !

Pour récompenser vos efforts et afin de rassembler un maximum de dons pour financer les associations actives dans le secteur de la pauvreté infantile, nous avons décidé de réserver une surprise aux meilleurs collecteurs du challenge !

En effet, le meilleur collecteur ou la meilleure famille collectrice sera invité.e à Reyers, devant le cube de Sara, Ophélie et Adrien, pour remettre le chèque en direct de l’émission télé.

Pas encore inscrit.e aux 12 défis Viva for Life ? Il est encore temps !

JE ME LANCE !

Collecter minimum 200€, mission impossible ? Tout le contraire ! Retrouvez tous nos conseils dans notre guide de collecte.

" Avec un post Facebook, j'ai réuni la somme nécessaire pour les 12 défis " - Annick

" Après deux jours de collecte, c’est près du triple qu’on a récolté au profit de Viva for Life ! " - Judith

" On a déjà atteint l’objectif des 200€ mais on compte bien faire augmenter la cagnotte ! Pour l’instant, on se dit qu’on aimerait un minimum de 200€ par animateur et donc 600€ en tout. Mais bien sûr, c’est un objectif minimum, on compte bien le dépasser ! " - Luana des Niouzz

Je collecte 200€ avant le 10/12 pour accéder aux 12 défis Viva for Life !