12.000€ pour avoir rallié Libramont à Nivelles en calèche de chevaux de trait

Pascal Dujardin est venu présenter le défi complètement fou qu'il a réalisé avec les Ardennais belges.

Pascal Dujardin, des chevaux de trait ardennais est venu présenter le défi complètement fou qu'il a réalisé avec les Ardennais belges. Rallier Libramont à Nivelles en calèche de chevaux de trait. Ils sont partis à 20h de Libramont et ont marché toute la nuit comme au temps des diligences... Tous les 10km, ils changeaient les chevaux et les meneurs.

"Nous avons affronté le vent, la pluie et le noir ainsi que certaines difficultés comme les côtes..."

160km, une cinquantaine de personnes et une nuit compliquée ! "C'était une nuit très froide, une nuit de solitude mais les chevaux rassurent. On a tout le temps chaud !"

C'est la seconde fois que les Ardennais belges s'impliquent pour Viva for Life. "La pauvreté, l'indigence pour les petits, on ne peut pas accepter donc on marche contre."

Ils ont récolté 12.000€, bravo à eux !