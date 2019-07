Zazie clôt l'édition 2019 des Francos!

Après 4 jours de Francofolies et plus de 150 000 festivaliers, Zazie a donné le dernier concert des Francos sur la scène Pierre Rapsat.

Aucune concession non plus dans la set-list. Il faudra attendre le 5e titre pour avoir le 1er tube: Rue de la paix. Si Zazie aligne Toc toc toc, Rodéo, Je suis un homme..., elle a aussi envie de défendre des titres d'albums. Tout le monde, Totem, Des rails, Adam et Yves auraient sans doute eu leur place ici... Le public écoute toutefois avec respect et se contente de Zen et de Larsen (dans une nouvelle version qui nous a séduit). Speed, dernièrement plébiscité par les radios, fonctionne également bien sur scène.

A la fin du show, Zazie accueille sur scène les bénévoles de Spa qui déploient une banderole "25 ans de bénévolat. 25 ans de bonheur". Assise sur la scène, Zazie nous cueille par l'émotion de J'envoie valser, la place de Spa éclairée par des milliers de smartphones.

Quel plus beau final pouvait-elle nous offrir ?

29 et 30 janvier au Cirque Royal de Bruxelles.

10 février au Théâtre Royal de Mons.

11 et 12 février au Forum de Liège.