Zaz va chercher les festivaliers aux Francofolies de Spa!

Jeudi, 22h45, Zaz montait sur la scène Pierre Rapsat devant la foule du Parc de 7 heures, au coeur des Francofolies de Spa. Le moins que l'on puisse dire, c'est que Zaz a tout fait pour aller chercher le public, l'interpellant à plusieurs reprises. Or, celui-ci est resté assez tiède. Il a fallu attendre le tube Je veux pour que les festivaliers se réveillent enfin.

La part belle est aussi faite aux titres de son dernier album Effet miroir , sorti à la rentrée 2018 : Que vendra, le très beau Demain c'est toi qui s'adresse aux futures générations ou le plus rock On s'en remet jamais.

Avec une set-list plus ramassée qu'à Forest National, Zaz a pourtant proposé plusieurs titres connus que vous avez tous entendu en radio : La fée, Eblouie par la nuit, Comme ci, comme ça, Le long de la route, On ira...

Le show est très en place, le son est bon, les lumières sont belles, l'écran en fond de scène diffuse des vidéos ou images en lien avec les chansons sans être trop envahissant. Zaz est aussi accompagnée de très bons musiciens, comme les guitaristes Bertrand Commère (Bénabar, Lavoine) ou Eric Sauviat (Francis Cabrel, Michel Delpech).

De plus, au delà de ses standards, Zaz a dans ses cartons de jolies chansons d'albums, comme le délicat Plume ou le mélodique A perte de rue qui clôt quasi le show. On a aussi beaucoup aimé le moment jazz-acoustique, hommage à Paris... qui se transforme en Spa sera toujours Spa, la plus belle ville du monde.