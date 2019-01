Thomas Dutronc et Daniel Guichard dans Vivacité en concert

Ce week-end, entre 18h et 20h, vous retrouverez deux invités dans Vivacité en concert : Thomas Dutronc et Daniel Guichard...

Thomas Dutronc

Ce samedi, Thomas Dutronc vient nous présenter son nouvel album live " Live is love " enregistré aux quatre coins de la France et de la Belgique. Un album qui sort sous le prestigieux label jazz " Blue note ". Thomas Dutronc y reprend ses standards et nous propose quelques inédits, notamment une reprise de John Lennon, " Love ".