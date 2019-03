Spéciale Starmania dans Vivacité en concert! - © Tous droits réservés

Starmania est un opéra rock de Michel Berger et Luc Plamondon. Créée le 10 avril 1979 au Palais des Congrès de Paris, l'œuvre est devenue, au fil des productions et des enregistrements, l'un des spectacles les plus joués et les airs, parmi les plus célèbres du répertoire francophone.

Joué à différents endroits dans le monde, il a fait l’objet de multiples adaptations tant en anglais qu’en français. L’album studio original de 1978 s’est vendu à plus de 2,2 millions d'exemplaires rien qu’en France, se positionnant ainsi à la septième place des meilleures ventes d’albums au niveau national. Starmania fut l'un des tout premiers opéras-rock francophones entièrement chantés.

Le projet initial de Michel Berger, Angélina Dumas, qui date de 1974, est une réflexion autour du syndrome de Stockholm et de l'histoire de l'enlèvement de Patricia Hearst, qui en 1975, s'est finalement ralliée à la cause de ses ravisseurs.

Fabienne Thibeault vient de publier un livre qui revient sur cette aventure : Mon Starmania, par la première serveuse automate.