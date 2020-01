Tip Top -M- - Tip Top - 04/03/2019 -M-, Matthieu Chédid, est de retour sur le devant de la scène musicale depuis quelques jours avec un nouvel album, Lettre infinie. -M- s'y dévoile comme jamais et consacre des chansons d'amour à sa compagne (Superchérie, L O Ï C A), à sa fille (Billie) ou à sa grand-mère (Si près si). Le premier titre, Superchérie, a été écrit et réalisé avec la complicité de l'un des Daft Punk. Découvrez cet album dans le Tip Top samedi 9 mars dès 10h30 et dans La quotidienne du 11au 14 mars à partir de 19h. -M- sera sur la scène de Forest National le 24 mai prochain.