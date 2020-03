Le dernier concert de Mylène Farmer en live sur Viva!

Mylène Farmer - Désobéissance (Clip officiel) - Vivacité en concert - 10/01/2020 Mylène Farmer « Désobéissance », extrait du nouvel album « Désobéissance » : https://lnk.to/MyleneFarmerDesobeissance • « Désobéissance » nouvelle édition CD & DVD, sortie le 30 novembre. https://lnk.to/MyleneFarmerCDetDVD • Abonnez-vous à la chaîne officielle de Mylène Farmer : https://bit.ly/2LZfPX4 Paroles : • J'ai connu des Putains de ténèbres Et des retenues Des enfers qui brûlent lèvres Et j’ai vu des lumières Des cierges et des mirages Mais j'ai voulu celle Que je suis, un brin sauvage • Désobéissance À l'audace je fais le serment Des mots d’amour Plus le temps d'être à contre-jour Désobéissance Être soi, marcher dans le vent Si le cœur lourd Détaché, vent de liberté • J'ai connu des Des vrais champs de blés J'ai fermé les yeux Et la fièvre est tombée J'ai vu des morts mais j'ai saisi le merveilleux Et j'ai voulu celle Que je suis, un nom de dieu • Désobéissance À l'audace je fais le serment Des mots d’amour Plus le temps d'être à contre-jour Désobéissance Être soi, marcher dans le vent Si le cœur lourd Détaché, vent de liberté • Désobéissance À l'audace je fais le serment Des mots d’amour Plus le temps d'être à contre-jour Désobéissance Être soi, marcher dans le vent Si le cœur lourd Détaché, vent de liberté • Désobéissance Être soi, marcher dans le vent Si le cœur lourd Détaché, vent de liberté • #MylèneFarmer #Désobéissance